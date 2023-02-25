Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı