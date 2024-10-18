Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan, Ermenistan, İran Ve Rusya Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.

Anka Haber Ajansı