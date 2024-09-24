Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”azerbaycan İle Ermenistan Arasında Kalıcı Barışın Sağlanmasını Destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

İletişim Başkanlığı X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğü bildirildi. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçlerinin ele alındığını belirten Başkanlık, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti.”

Anka Haber Ajansı