Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Reşid İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Reşid İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme için Bağdat Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a resmî ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi" denildi.

Erdoğan’a Irak ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Anka Haber Ajansı

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