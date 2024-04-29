Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Konutunda Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Erdoğan'ın konutunun kapısında karşılayan Bahçeli, yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

(ANKARA) - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutuna saat 15.50'de geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen Bahçeli ve Erdoğan, gazetecilere poz verdikten sonra konuta geçti. Bahçeli-Erdoğan görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

Anka Haber Ajansı