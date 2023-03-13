Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici İle Akp Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici İle Akp Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti” açıklaması yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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