Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici İle Görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.