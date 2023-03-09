Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici İle Görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici’yi bugün AKP Genel Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti” denildi.

Anka Haber Ajansı

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