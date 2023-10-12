Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, “Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, “Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşım yapıldı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Aralarında Beş Adım Mesafe Bulunan Yozgat'ın Yerköy İle Kırşehir'in Çiçekdağı İlçeleri Birleşmek İstiyor
Aralarında Beş Adım Mesafe Bulunan Yozgat'ın Yerköy İle Kırşehir'in Çiçekdağı İlçeleri Birleşmek İstiyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Bir Grup Partili Milletvekiliyle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Bir Grup Partili Milletvekiliyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İle Görüştü
Chp Manisa Örgütünden Özgür Özel’e Destek: “Türkiye Değişmelidir, Öncelikle Chp’de Bir Değişim Gereklidir”
Chp Manisa Örgütünden Özgür Özel’e Destek: “Türkiye Değişmelidir, Öncelikle Chp’de Bir Değişim Gereklidir”
Erdoğan: "2024 Yılında Deprem Bölgesi İçin 1 Trilyon Liralık Kaynak Tahsis Edeceğiz"
Erdoğan: "2024 Yılında Deprem Bölgesi İçin 1 Trilyon Liralık Kaynak Tahsis Edeceğiz"
Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"
Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"
Ali Mahir Başarır: “Tüm Dünyaya Sesleniyoruz: Savaşı Durdurun, Siviller, Çocuklar Ölmesin”
Ali Mahir Başarır: “Tüm Dünyaya Sesleniyoruz: Savaşı Durdurun, Siviller, Çocuklar Ölmesin”