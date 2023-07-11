Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Sunak İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Sunak İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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