Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris de bulundu. Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti" denildi.

Anka Haber Ajansı

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