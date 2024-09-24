Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta,BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası’nda bir araya geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası’nda bir araya geldi.”

Anka Haber Ajansı