Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nıdan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Balkanlar’da istikrarın korunmasına, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Bosna-Hersek’te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye’nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna-Hersek’e desteklerinin süreceğini belirtti" denildi.

Anka Haber Ajansı

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