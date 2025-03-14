Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

(İSTANBUL)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtildi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu tırmanmanın, Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması ve Bosna-Hersek’te geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının hakim olması için gayret gösterilmesi gerektiğini, Bosna-Hersek’te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik sıkıntılarının arttığı günümüzde, Balkanlarda huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu, Türkiye’nin Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve anayasal düzeninin muhafazasını, huzur ve istikrarın devamını tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi
Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi
Chp Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: Bu İktidar 100 Yıllık Cumhuriyet Tarihinin Mirasyedisidir
Chp Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: Bu İktidar 100 Yıllık Cumhuriyet Tarihinin Mirasyedisidir
Chp Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Hazırlıkları İçin Koordinasyon Toplantısı Yaptı
Chp Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Hazırlıkları İçin Koordinasyon Toplantısı Yaptı
Özgür Özel, Eski Tbmm Başkanvekili Haydar Akar’ın Babasının Cenaze Törenine Katıldı
Özgür Özel, Eski Tbmm Başkanvekili Haydar Akar’ın Babasının Cenaze Törenine Katıldı
Chp Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı: "Emeklilerle Alay Etmekten Başka Bir Şey Değildir"
Chp Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı: "Emeklilerle Alay Etmekten Başka Bir Şey Değildir"
Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yarın Bir Araya Gelecek
Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yarın Bir Araya Gelecek
Burhanettin Bulut: "internet Haber Sitelerinin Desteklenmesine Ve Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var”
Burhanettin Bulut: "internet Haber Sitelerinin Desteklenmesine Ve Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var”