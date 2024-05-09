Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar aktarıldı:

"Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Brezilya’nın İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, da Silva’ya, Brezilya’daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye’nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti."

Anka Haber Ajansı

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