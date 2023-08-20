Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ve Macaristan ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ve Macaristan ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşmenin ardından Erdoğan, heyetler arası görüşmelere katıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı."

Anka Haber Ajansı