Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çalışma Hayatında Kadın-erkek Fırsat Eşitliği Güçlendirilecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının başlatılması toplantısında, “2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal istihdam Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek. Bu doğrultuda kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş-yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntılar giderilecektir” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının başlatılması toplantısında, "2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal istihdam Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek... Bu doğrultuda kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş-yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntılar giderilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının başlatılması toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, 9 Şubat 2024’te hayata geçirilen İş Pozitif Programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını belirti.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"İş gücü uyum programından yüzde 90’a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programımızdan bin 212 kişi istifade etti. 2024 yılında işbaşı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 405 kişide mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. Son 1 yıllık verilerde, 2023 Kasımına göre iş gücümüzün 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız 0,4’lük düşüşle 8,6’ya geriledi. Kadın iş gücümüzü 429 bin, istihdamımızı da 397 bin artırdık. Kadın iş gücüne katılma oranımızı 1.1 puan, kadın istihdam oranımızı 1 puan artırdık.”

“Üniversite öğrencileri için İŞKUR Destek Programımızı bugün itibarıyla başlatıyoruz”

Cumhurbaşkanı Eroğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Destek Programı'nı bugün itibarıyla başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Program kapsamında katılacaklar, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları gibi birbirinden farklı alanlarda deneyim kazanacaklar. İŞKUR gençlik programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 lira ödemeyle programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal, okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

“Türkiye olarak adımlarımızı riskleri hesaplayarak atıyoruz”

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin, bugün sancılı bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret savaşlarını ve küresel sistemi domine etmeye dair aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak adımlarımızı, riskleri hesaplayarak atıyoruz. Ekonomik kalkınma ile birlikte, toplumsal refahın güçlendirilmesi ve uzun soluklu stratejilerin belirlenmesi zorunludur. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı iş gücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. 2025-2028 ulusal istihdam stratejisi ve eylem planlarımız ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

“Adil geçiş politikaları oluşturulacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal istihdam Stratejisi ve Eylem Planlarında dört temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedeflere ve 90 eylem maddesine değindi. Strateji belgesinin ilk politika alanının, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu politika alanı kapsamında Eylem Planı’ndaki 33 eylem maddesiyle Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği arttırılacaktır. İşgücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, mesleki yeterliliklerin arttırılmasına dönük yeni modeller uygulanacaktır. Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle iş gücü piyasalarıyla ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacaktır. Ulusal İstihdam Strateji Belgemizin ikinci politika alanı kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Eylem planındaki 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları arttırılacaktır.

Çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak, uluslararası iş gücü göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile olan bağları sıkılaştırılacak. Yabancı iş gücünün kayıtlı istihdamı desteklenecektir. Bu doğrultuda kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş-yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntılar giderilecektir."

“Kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerin iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla da iş yerlerindeki fiziki ve sosyal erişilebilirlik konularındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların destekleneceğini belirterek, benzer şekilde yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden azami şekilde istifade edilebilmesi için birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması ile kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedeflediklerini anlatan Erdoğan, "15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Kırsal kalkınma için bölgesel analizler yapılacak ve alternatif gelir kaynakları oluşturulacak. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır." diye konuştu.

Anka Haber Ajansı