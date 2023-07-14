Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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