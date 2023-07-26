Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Yi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Yi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Cumhurbaşkanlığı'nda bugün bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Türkiye-Çin ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi'ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi."

Anka Haber Ajansı

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