Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftarda, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi. İftara, Türkiye’ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldığı bildirildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ankara'daki Protestolar... Eylemlerde 3 Kişi Tutuklandı, 31 Kişi De Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Ankara'daki Protestolar... Eylemlerde 3 Kişi Tutuklandı, 31 Kişi De Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Artvin Arhavi'De ''demokrasi Nöbeti'' Başladı
Artvin Arhavi'De ''demokrasi Nöbeti'' Başladı
Gece Yarısı Odtü'ye Polis Müdahalesi... Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Dokuz Öğrenci Gözaltına Alındı"
Gece Yarısı Odtü'ye Polis Müdahalesi... Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Dokuz Öğrenci Gözaltına Alındı"
Odtü Öğrencilerine Gece Yarısı Polis Müdahalesi
Odtü Öğrencilerine Gece Yarısı Polis Müdahalesi
Chp Milletvekili Mahmut Tanal’dan Ankara’daki Gözaltılara İlişkin Açıklama
Chp Milletvekili Mahmut Tanal’dan Ankara’daki Gözaltılara İlişkin Açıklama
Trabzon’da Yüzlerce Vatandaş, ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ Sloganlarıyla Yürüdü
Trabzon’da Yüzlerce Vatandaş, ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ Sloganlarıyla Yürüdü
Özgür Özel'in Duyurduğu Boykotyap.com Sitesine Erişim Engeli Getirildi
Özgür Özel'in Duyurduğu Boykotyap.com Sitesine Erişim Engeli Getirildi
İzmir’de İmamoğlu Protestosuna Polis Müdahalesi
İzmir’de İmamoğlu Protestosuna Polis Müdahalesi