Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump’a Yönelik Gerçekleştirilen Suikast Girişimini Şiddetle Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pensilvanya eyaletinde miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pensilvanya eyaletinde miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

Anka Haber Ajansı