Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf Ve İtalya Başbakanı Meloni İ İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf Ve İtalya Başbakanı Meloni İ İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde görüşmelerden birer kare fotoğraf paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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