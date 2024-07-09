Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada Artan Terör Tehdidine Dikkat Çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hareketinden önce yapıtğı açıklamada, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'ta aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hareketinden önce yapıtğı açıklamada, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'ta aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Vilnius'ta aldığımız kararların takibini yapacağız. Bu vesileyle bir oturumda Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla Asya-Pasifik bölgesindeki NATO ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile liderler düzeyinde bir araya geleceğiz.Son oturumu ise NATO Ukrayna Konseyi formatında icra edeceğiz. Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'ta aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin arttırılması gerektiğinin altını çizeceğiz.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'nı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken, NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz.

Washington'da yapacağımız istişareler NATO'nun güney bölgesine yönelik yeni vizyonunun tespiti bakımından da önemli katkılar sağlayacaktır. Siber dünya, dezenformasyonla mücadele ve yükselen teknolojilerin beraberinde getirdikleri sınamalar da gündemimizde yer alacaktır. Washington Zirvesi, Avrupa atlantik bölgesinin güvenliğindeki merkezi rolün NATO'ya ait olduğu hakikatini bir kez daha kayda geçirecektir.

"Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız"

Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biridir. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerle NATO'nun belkemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka verdiğimiz önem açıktır. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağız."

"KKTC'yi tam üye noktasına nasıl taşırız, bunun gayretindeyiz"

Erdoğan açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, KKTC ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"KKTC bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri'nin tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Suşa Zirvesi'nde de KKTC orada bulundu, o zirveye katıldı. Bizim arkadaşlarımızdan da Cevdet Bey ve Hakan Bey onlar da o zirvede bulundular. Bundan sonraki süreçte de bizler KKTC'yi tam üye noktasına nasıl taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Özellikle Türk Devletleri içerisinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle de bunu geliştiriyoruz ve mümkün olduğunca da KKTC Başkanı Ersin Bey'in o devletlerin başkanlarıyla olan münasebetlerini de geliştiriyoruz."

"Rutte'nin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzey olmuştur"

Erdoğan, bir basın mensubunun eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği görevine başlayacak olacağını anımsatarak Rutte yönetiminde NATO ile ilişkilerin geleceği sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Biz NATO'nun ilk beş ülkesinden bir tanesiyiz. Bunu, mali destek noktasında söylüyorum ayrıca NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum.

Bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettireceğiz. "Beklentimiz nedir" denilirse, Vilnius'ta neler görüştüysek, neler konuştuysak bundan sonraki süreçte de aynı durumları gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli Savunma Bakanım yaptıkları görüşmelerle teyit ediyorlar. Yeni Genel Sekreter olarak Rutte'nin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Rutte ile de Amerika'da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan Türkiye'yi ziyaret edeceğini bana söylemişti. Biz de tekrar bu görüşmelerimizi yapmak suretiyle adımlarımızı nasıl Stoltenberg ile çok samimi bir havada süreci işlettiysek, inanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz."

"NATO ile İsrail-Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz"

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde ittifak ortaklarından yeterli desteği aldığını düşünüyor musunuz? Müttefiklerden somut beklentilerinizi sıralayabilir misiniz" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO ile bu noktada istediğimiz konumda mıyız, açık ve samimi söylüyorum, işte şu anda bunları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle NATO ile İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki şu anda Amerika'daki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip, beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanımın görüşmeleri var, Milli Savunma Bakanımın görüşmeleri var. Bütün bu görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız" ifadelerini kullandı.

"Sabırla süreci takip ediyoruz"

Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkese yönelik görüşmelere ilişkin şöyle konuştu:

"Doha'da çok ciddi görüşmeler oldu. Hatta biz o gün uçakla dönüşümüzü yaparken MOSSAD'ın Başkanı da Doha'ya gitmişti. Doha'daki görüşmelerde de özellikle olumlu bazı adımlar atılmıştı. Fakat o günden bugüne henüz o adımlar noktalanmadı. Biz sabırla süreci takip ediyoruz. Gerek İstihbarat Başkanımız gerek Dışişleri Bakanımız süreci takip ediyorlar. İnşallah kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız."

Anka Haber Ajansı