Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i Resmi Törenle Karşıladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Alar Karis ve beraberindeki heyet, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Karis, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Karis, Anıtkabir Özel Defterine şu mesajı yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına çelenk bırakma şerefine nail oldum. Estonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti dost ve müttefiktir ve biz 100 yıllık iyi ilişkilerle diplomasi tarihini paylaştık. İyi ve dostane ilişkimizin daha da gelişeceğini ve güçleneceğini ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Alar Karis , ardından Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Alar Karis için resmi karşılama töreni

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis için Cumhurbaşkanlığı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Estonya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Estonya Cumhurbaşkanı Karis, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na geçti.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Ortak Basın Toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Karis için resmi akşam yemeği verecek.

Anka Haber Ajansı