Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, "Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, "Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı

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