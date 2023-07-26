Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas Ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas Ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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