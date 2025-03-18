Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb İle Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra savunma sanayii ve terörle mücadele, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırıları konularının ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra savunma sanayii ve terörle mücadele, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırıları konularının ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini belirttiği kaydedildi.

Anka Haber Ajansı