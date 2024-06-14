Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesinde...

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G-7 Liderler Zirvesi'nde Yüksek Düzeyli davetli oturumuna katıldı.

Erdoğan, İtalya'daki Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Roma Büyükelçisi Ömer Gücük tarafından karşılandı. Oturum öncesinde İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile tokalaşıp basına poz verdi. Ardından Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı, zirvede bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın G-7 oturumundan önce ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiği de görüldü. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de kısa bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 aile fotoğrafında da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafında Papa Francis'in yanında durması dikkati çekti. Liderler aile fotoğrafının ardından gayresmi akşam yemeğine katıldı.

Zirveye G-7 ülkeleri; ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya liderleriyle birlikte, Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanları da katılım gösterdi. Ayrıca BM, IMF, Dünya Bankası, Afrika Gelişim Bankası ve OECD’den temsilciler de zirvede yer aldı.

Ev sahibi İtalya, Türkiye’nin yanı sıra Papa Francis, Ürdün Kralı, Ukrayna, Hindistan, Brezilya, Arjantin, BAE, Kenya, Cezayir, Tunus ve Moritanya liderlerini de zirveye davet etmişti. Mülteci karşıtı çizgisiyle bilinen Meloni'nin göç konusunda Afrika ülkeleri ile de diyalog ve iş birliği geliştirmek konusunda istekli olduğu biliniyor.

Ukrayna’ya 50 milyar dolarlık fon, el konulan Rusya kaynaklarından...

Batı dünyasının en büyük yedi ekonomisinin toplandığı zirvenin birinci gününde liderler, Rusya’nın Merkez Bankası'nda dondurulmuş rezervlerinden elde edilen faizle, Ukrayna’ya 50 milyar dolar fon vereceklerini açıkladılar. Ayrıca her yıl yine bu faizden 3 milyar dolar gelirin, Rusya saldırılarına karşı Ukrayna’ya yardım verilmesi de planlanıyor.

Zirvede alınan bir diğer karar ise ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık bir askeri anlaşma. Anlaşma ABD’yi Ukrayna’ya askeri eğitim yardımı tedarik etmekle yükümlü kılıyor. Ukrayna, Rusya saldırılarına maruz kalması durumunda ABD’den askeri danışmanlık alabilecek. Ancak anlaşma ABD’nin savaşa askeri güç gönderme yoluyla doğrudan müdahil olmasını içermiyor. Ukrayna ve ABD arasında varılan bir diğer anlaşmaya göre Ukrayna’ya F-16 jetleri tedarik edilecek.

Anka Haber Ajansı