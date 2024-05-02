Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında; "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti” denildi. Açıklamada, Erdoğan’ın Gambiya’da yapılacak İslam Zirvesi’nde, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edileceğini ifade ettiği de k

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında; "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti” denildi. Açıklamada, Erdoğan’ın Gambiya’da yapılacak İslam Zirvesi’nde, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edileceğini ifade ettiği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gambiya’da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a iletti ve Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Adıgüzel'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Film Repliğiyle Sorular...
Chp'li Adıgüzel'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Film Repliğiyle Sorular...
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut: "Kuruyan Burdur Gölü'ndeki Tozlaşma Kanserojen Madde Yayıyor"
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut: "Kuruyan Burdur Gölü'ndeki Tozlaşma Kanserojen Madde Yayıyor"
Recep Tayyip Erdoğan İle Özgür Özel Görüşmesi Başladı
Recep Tayyip Erdoğan İle Özgür Özel Görüşmesi Başladı
Gülcan Kış: "Mersin, Söz Verilip Bitirilemeyen Projelerin Merkezi Haline Getirilmiştir"
Gülcan Kış: "Mersin, Söz Verilip Bitirilemeyen Projelerin Merkezi Haline Getirilmiştir"
Erdoğan: ''sırf Filistin'E Destek Verdikleri İçin Rektörler, Profesörler İşten Atılıyor''
Erdoğan: ''sırf Filistin'E Destek Verdikleri İçin Rektörler, Profesörler İşten Atılıyor''
Evrim Karakoz: "Aydın’da Artı 1 Tane Daha Jeotermal Santral İstemiyoruz"
Evrim Karakoz: "Aydın’da Artı 1 Tane Daha Jeotermal Santral İstemiyoruz"
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi...
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi...