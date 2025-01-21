Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli Kardeşlerimizin Yüzlerinin Gülüyor Olmasından Biz De Memnuniyet Duyuyoruz

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz katliam politikasına esir olmadılar. İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin kötülüğünü dünya biliyor. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

(ANKARA)- Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz katliam politikasına esir olmadılar. İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin kötülüğünü dünya biliyor. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Anayasımızın çizdiği çerçevede aileyi güçlendirecek adımlar atıyoruz"

"2025 yılının "Aile Yılı" olarak idrak edeceğimizi milletimizle paylaştık. Aile toplumun temelidir diyen anayasımızın çizdiği çerçevede aileyi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Milletimiz için varoluşsal bir tehdit ise 1,51'e düşen doğurganlık hızımızdır. Evlenme yaşının yükselmesi de sorunlar arasındadır. İlk anne olma yaşı 29'u aşmıştır. İktidar ve muhalefet farketmeksizin bu gidişatı önce durdurmamız daha sonra tersine çevirmemiz gerekiyor. Devreye aldığımız yeni uygulamaları kamuoyunun takdirine sunduk. 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunduğumuz fonu yurt geneline yayıyoruz. Doğacak çocuklar için çocuk yardımlarını devreye aldık. Çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bunun dışında farklı teşviklerle çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz.

"Tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır"

Çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasını kabul edemiyoruz. Bunun üzerine hükümet olarak harekete geçtik. Bu sorunun çözümsüz kalmasından rant elde eden lobilerin karşı çıkmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yaptık. Yüksekova'daki yürek burkan olay endişelerimizin haklı olduğunu teyit etmiştir. Siyasi parti farketmeksizin tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır. Bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir

"471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz"

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze'ye başlattığı saldırılar şimdilik son buldu. İsrail'in Gazze saldırılarında 50 bin şehit oldu, 110 bin kardeşimiz yaralandı. İsrail soykırım uyguladı. Yansıyan fotoğraflar Gazze'deki yıkımı ortaya koyuyor. Ateşkes için gereken desteği verdik. 471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz katliam politikasına esir olmadılar. İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin kötülüğünü dünya biliyor. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlarımızı Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gazzeliler 471 gün boyunca dişleriyle, tırnaklarıyla direnerek topraklarına sahip çıktı. Şimdi sıra Arap ve İslam alemindedir."

Anka Haber Ajansı