Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrindeki temasları kapsamında Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Türkevi’nde bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Türkevi’nde bir araya geldi.”

Anka Haber Ajansı

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