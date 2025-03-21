Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo İle İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo İle İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye’nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Dervişoğlu’dan Bahçeliye ‘Kongre’ Tepkisi: “İstersen O Kongrenin Divan Başkanı Bile Olabilirsin”
Dervişoğlu’dan Bahçeliye ‘Kongre’ Tepkisi: “İstersen O Kongrenin Divan Başkanı Bile Olabilirsin”
Zafer Partisi, Chp'nin Saraçhane'deki Eylemlerine Katılmayacak
Zafer Partisi, Chp'nin Saraçhane'deki Eylemlerine Katılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Baba Ocağı Güneysu'da Halk İmamoğlu’na Destek Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Baba Ocağı Güneysu'da Halk İmamoğlu’na Destek Verdi
Ali Mahir Başarır: "Devletin Kolluk Gücünü Zorbalığın Aracı Haline Getirdiniz"
Ali Mahir Başarır: "Devletin Kolluk Gücünü Zorbalığın Aracı Haline Getirdiniz"
İzmir'de ‘Demokrasi Nöbeti’ 3. Gününde... Cemil Tugay: Bir Ekrem’i Alabilirsiniz, Arkasından Bin Ekrem Gelir
İzmir'de ‘Demokrasi Nöbeti’ 3. Gününde... Cemil Tugay: Bir Ekrem’i Alabilirsiniz, Arkasından Bin Ekrem Gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketi Rize 'de Halk İmamoğlu İçin Ayakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketi Rize 'de Halk İmamoğlu İçin Ayakta
Chp, İstanbul'daki Eylemlerde Hak İhlaline Uğrayanlara Hukuki Destek Sağlayacak
Chp, İstanbul'daki Eylemlerde Hak İhlaline Uğrayanlara Hukuki Destek Sağlayacak