Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine’deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış töreninde, “Osmanlı cami mimarsinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserler yine de Türk-İslam geleneğini zengin süsleme motiflerini yansıtmayı hedefledik” dedi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine’deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış töreninde, "'Osmanlı cami mimarsinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserler yine de Türk-İslam geleneğini zengin süsleme motiflerini yansıtmayı hedefledik'" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde canlı bağlantıyla Gine’deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katıldı. ''2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” diyerek sözlerini başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bizim inancımıza camiler sadece taç ve haçla yükselen yapılar değil akıl iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdır. 3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilin bu kıymetli eserde aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle, tezhibatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.

Osmanlı cami mimarsinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserler yine de Türk-İslam geleneğini zengin süsleme motiflerini yansıtmayı hedefledik. Albayrak Grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımından emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendis yine projede yer alan tüm kardeşlerime camimizin inşasında destek olan tüm Gine makamına canı gönülden teşekkür ediyorum.''

Anka Haber Ajansı