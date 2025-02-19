Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı Çıkışında, Tbmm Başkanvekili Celal Adan İle Ayaküstü Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı Çıkışında, Tbmm Başkanvekili Celal Adan İle Ayaküstü Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kulisinde, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile ayaküstü sohbet etti.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Kulisi'nde, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısının ardından Meclis kulisinde, TBMM Başkan Vekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile bir araya geldi. Erdoğan, Meclis koridorunda, Adan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya cevap vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası basın mensuplarının, "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi. Siz ne dersiniz Ekrem beyle yarışmaya?" sorusuna yanıt vermedi.

Anka Haber Ajansı

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