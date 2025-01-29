Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Heyetine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Önemli Görevler
Chp Heyetine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Önemli Görevler
Chp'li Kılıç: "Rojin Dosyasında Tüm Sorumlular Hesap Verene Kadar Olayın Peşini Bırakmayacağız"
Chp'li Kılıç: "Rojin Dosyasında Tüm Sorumlular Hesap Verene Kadar Olayın Peşini Bırakmayacağız"
Chp'li Deniz Demir "Gri Pasaport Skandalını" Tbmm Gündemine Taşıdı
Chp'li Deniz Demir "Gri Pasaport Skandalını" Tbmm Gündemine Taşıdı
Chp Grup Başkanvekili Başarır: Ülke Sıkıyönetim Zihniyetiyle Yönetiliyor
Chp Grup Başkanvekili Başarır: Ülke Sıkıyönetim Zihniyetiyle Yönetiliyor
Chp'li Gülcan Kış, "Bakanlar, Bürokratlar Hesap Vermiyor Ama Adalet İsteyenler Yargılanıyor"
Chp'li Gülcan Kış, "Bakanlar, Bürokratlar Hesap Vermiyor Ama Adalet İsteyenler Yargılanıyor"
Kömürcü Esnafı Chp'li Başevirgen'e Dert Yandı: Eskiden Tonla Satılan Kömür Şimdi Torbaya Döndü
Kömürcü Esnafı Chp'li Başevirgen'e Dert Yandı: Eskiden Tonla Satılan Kömür Şimdi Torbaya Döndü
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden Bu Yana 10 Belediyeye Kayyum Atandı
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden Bu Yana 10 Belediyeye Kayyum Atandı