Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Anka Haber Ajansı