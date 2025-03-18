Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir Silah Vatan Sevgisine, Millet Sevgisine Galip Gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde; "Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur, işte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde; "Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur, işte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye’nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyorum. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Kahraman gazilerimize de Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum.

"Vatanımıza canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Şu hakikati bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyorsunuz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bugün aynı zamanda tarihimizin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 110'ununcu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale destanını kanlarıyla yazan kahramanlarımızın her birini, özellikle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Mohaç'tan Preveze'ye, İstanbul'un fethinden Kutül Amare'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar nice çetin savaşlar verdik. Çanakkale Savaşları maziden atiye uzanan istiklal mücadelemizde milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi bakımından farklı bir anlama sahiptir.

Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur, işte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir.

"Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır"

Türk milletinin kanıyla yazdığı bu destanın her bir sayfası ayrı bir gurur, kahramanlık ve aynı zamanda hüzün vesikasıdır. Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir. Sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider. Ezineli Yahya Çavuş'un 67 eriyle 3 bin kişi karşısında yazdığı destan böyle bir destandır. Yarbay Mustafa Kemal'in kumandasındaki 19’uncu tümen, 57'inci alayın sancağını düşmana teslim etmeme uğruna tüm neferlerin şehit düşerek yazdığı destan işte böyle bir destandır. Rumeli Mecidiye tabyasından Havranlı Seyit Onbaşı'nın çeyrek tonluk top mermisiyle İngilizlerin meşhur zırhlı gemisi Ocean'ı batırması, işte böyle bir destandır. Çanakkale Savaşları daha bunun gibi nice destana, nice fedakarlığa ve yiğitliğe sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi bize çok kıymetli bir miras bırakmıştır. Bu savaşta şu hakikat bir kez daha tecessüm etmiştir. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır, başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Dolayısıyla Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlayamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Çanakkale Zaferi'nin anlaşılması hem tarih şuurunun güçlenmesine hem de bugünü ve geleceği daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır. Çanakkale'de, ülkemizin ve Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizim aramızda kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecek.

"Ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip ilelebet sahip çıkacağız"

Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak, ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı'nı inşallah beraber inşa edeceğiz."

Anka Haber Ajansı