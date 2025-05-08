Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-pakistan Geriliminin Sıcak Çatışmaya Dönmesinden Endişe Duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısıyla ilgili, "Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısıyla ilgili, "Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yapılan görüşmelerden sonra Türkiye ve Irak arasında çeşitli konularda 11 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamasında şunları söyledi

"PKK, FETÖ ve DAEŞ'e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik "

İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Şu gerçeği büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak'la ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele iş birliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ'e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik.

"Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır"

Irak'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.Geçtiğimiz yıl imzaladığımız anlaşma ve tesis ettiğimiz işbirliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahı dahil olmak üzere Irak'la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz. Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğimizi doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarına teşmil etme arzusundayız. Sayın Başbakan'la ayrıca bankacılık, sanayi, eğitim ve yüksek öğretim gibi diğer alanlardaki işbirliğimizi de ele alarak bu konularda atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik.

"İsrail'in Gazze'de başlattığı, sonrasında Lübnan'a ve Suriye'ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır"

İsrail'in Gazze'de başlattığı, sonrasında Lübnan'a ve Suriye'ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrasızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak vahimli boyutlara ulaşmış vaziyette. İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil, elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık.

"Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz"

Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise şu açıklamalarda bulundu:

“Bu ziyaretimiz ve tabi ki ciddi diyaloglar ve görüşmeler açıkçası çok açık bir şekilde yapılmıştır ve az önce de mutabakat zaptları imzalandı. Bildiğiniz gibi terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz açık ve seçik bir şekilde bu konularla ilgili, güvenlikle ilgili Irak'ın güvenliğini, Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Ve hükümetimizin tutumunu da sabit olduğumuz PKK ile ilgili ve bu PKK örgütü tabi ki yasaklı bir örgüttür Irak yasalarına göre."

Anka Haber Ajansı