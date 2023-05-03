Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hizbullahçı, İki Adli Suçlu Ve Eski Korgeneralin Cezalarını Affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2000 yılında Hizbullah davasında DGM’de faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezası ile yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un cezasını “kocama hali” gerekçesiyle affetti. Cumhur İttifakı ortağı olan HÜDAPAR, Alpsoy’un cezasının affını talep ediyordu. Erdoğan, eski korgeneral Çetin Saner ile silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan iki mahkumun kalan cezasını da kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2000 yılında Hizbullah davasında DGM’de faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezası ile yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un cezasını “kocama hali” gerekçesiyle affetti. Cumhur İttifakı ortağı olan HÜDAPAR, Alpsoy’un cezasının affını talep ediyordu. Erdoğan, eski korgeneral Çetin Saner ile silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan iki mahkumun kalan cezasını da kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 hükümlünün cezasının kaldırılmasına dair kararı Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. “Kocama hali” gerekçesiyle cezası affedilenler içinde bulunan 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy, 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılanan 32 Hizbullahçı arasında yer alıyordu. Mehmet Emin Alpsoy, örgütün askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Ankara 1 No’lu DGM’de 8 Haziran 2000 tarihinde yapılan duruşmada; Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 yılları arasında Hizbullah örgütü içerisinde yer aldığını, ancak yasadışı hiçbir faaliyete katılmadığını iddia etmişti. İddianamede; Etimesgut’taki evin bodrumundan çıkan cesetleri kamyonla taşıdığı öne sürülen Alpsoy’un kardeşi sanık Hasan Alpsoy da, cesetlerden haberi olmadığını ileri sürerek, “Ailemle Van’a giderken evimin anahtarını kardeşim Mehmet Emin Alpsoy’a vermiştim. Bodrum’da ceset olduğunu anlasaydım, polise haber verirdim ya da kiracı olduğum evi değiştirirdim” ifadesini vermişti.

Erdoğan’ın kararıyla affedilen mahkumlardan Nihat İlman (49), adam öldürme ve silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası; Sedat Çelik (49), uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rütbesi geri alınan 84 yaşındaki emekli Korgeneral Çetin Saner’e de “28 Şubat davasında” Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Anka Haber Ajansı