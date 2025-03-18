Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, "İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini" belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, "İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile bir telefon görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı

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