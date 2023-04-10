Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabında paylaşılan mesaj şöyle:

“Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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