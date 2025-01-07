Cumhurbaşkanı Erdoğan Ikby Başbakanı Barzani İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ikby Başbakanı Barzani İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede IKBY’yle ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti."

Anka Haber Ajansı

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