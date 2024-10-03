Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Mhp Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Mhp Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.

(TBMM)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'da görüşecek. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi beklenen görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi ve Orta Dığu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişti.

Anka Haber Ajansı

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