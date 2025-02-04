Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-şara Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın görüşmesi başladı. Şara'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani de Ankara'yı ziyaret ediyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın görüşmesi başladı. Şara'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani de Ankara'yı ziyaret ediyor.

Suriye’deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed eş-Şara'nın görüşmesi saat 17.00 itibariyle başladı. Erdoğan ve Şara'nın görüşmesinin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Şara'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani de Ankara'yı ziyaret ediyor. Şara, Ankara ziyaretinden iki gün önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir ziyarette bulunmuştu.

Anka Haber Ajansı