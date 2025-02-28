Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Starmer ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti."

Anka Haber Ajansı

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