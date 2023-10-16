Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, “İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, “İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

“Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.”

Anka Haber Ajansı