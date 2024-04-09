Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."

Anka Haber Ajansı

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