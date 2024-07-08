Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Pezeşkiyan'ı tebrik ederek başarılar diledi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Pezeşkiyan'ı tebrik ederek başarılar diledi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi."

Anka Haber Ajansı

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