Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Kandan Beslenen Bir Terör Devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "İsrail kandan beslenen terör devletidir. Bugün masumları yakan ateş elbet bu çırayı tutanları da saracaktır. Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği saldırıların sorumluları hesabını vereceklerdir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "İsrail kandan beslenen terör devletidir. Bugün masumları yakan ateş elbet bu çırayı tutanları da saracaktır. Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği saldırıların sorumluları hesabını vereceklerdir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Türk ordusunun tarihsel önemine, savunma sanayisindeki ilerlemelere ve güncel bölgesel gelişmelere dikkat çekti.

Konuşmasına Çanakkale Zaferi’nin önemine vurgu yaparak başlayan Erdoğan, bu zaferin milletin birlik ve beraberliğini ortaya koyan en büyük destanlardan biri olduğunu söyledi. “Çanakkale Zaferi, Balkan Harbi ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur” diyen Erdoğan, bu dirilişin, Kurtuluş Savaşı’na da ilham verdiğini belirtti.

Zaferin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şehitleri rahmetle andı.

"Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye’nin terörle mücadelesine değinen Erdoğan, ülkenin huzur ve istikrarını bozmaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

"Bir asır evvel olduğu gibi, istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlar karşısında Türkiye’yi bulacaklardır" diyen Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için kararlı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizin hasretini çektiği, kalıcı barış ortamına kavuşmasını sağlayacak bu çalışmaların neticelerini inşallah yakında göreceğiz. Bizim gayemiz son iki asırdır, kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi fay hatları üzerinden sahnelenen planları tarihin çöp sepetine yollamaktır.

Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir, kader ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hakim kılmaktır. Allah'ın izniyle bu amacımızda da muvaffak olacağız. Burada şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına, istikrarsızlığa ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız."

"Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, şunları kaydetti:

"Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlar karşısında Türkiye'yi bulacaklardır. Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. 330 bin masumu düşünebiliyor musunuz? Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim maalesef soykırım yaparak katletmiştir. Çoğu çocuk ve kadın akşam aldığım haberle 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş bu şımarıklıkla, bu cinnet haliyle, bu pervasızlık ve küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları ateşe benzin dökenleri de saracaktır.

İsrail kandan beslenen terör devletidir. Bugün masumları yakan ateş elbet bu çırayı tutanları da saracaktır. Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği saldırıların sorumluları hesabını vereceklerdir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu mübarek günlerde Gazzeli mazlumların ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

"Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 80'in üzerine çıktı"

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemelerinden de bahseden Erdoğan, son yıllarda yapılan yatırımlarla yerlilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını belirtti.

"İHA ve SİHA’larımız, yerli uçak ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, denizaltılarımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü artırıyor” diyen Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla savunma ve havacılık ihracatının yüzde 29 artarak 7 milyar doları aştığını vurguladı.

Türkiye’nin şu anda 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkinci uçak gemimizi de inşa ediyoruz” diyerek, Türkiye’nin denizcilik alanında da güçlü bir aktör olacağını söyledi.

"Ordumuzun yıpratılmasına izin vermeyiz"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplinine ve caydırıcılığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, ordunun her zaman milletin en önemli gücü olduğunu vurguladı. “Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına, kimi kendini bilmez siyasetçiler tarafından örselenmesine izin vermeyiz” diyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman devletin yanında olduğunu söyledi.

Harbiyelilere seslenen Erdoğan, "Siz değerli harbiyelilerin de gerek eğitim, gerekse göreviniz boyunca askerlik mesleğinin temel prensiplerinden asla sapmayacağına inanıyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı