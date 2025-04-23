Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Depreme İlişkin Bakanlardan Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Depreme İlişkin Bakanlardan Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili bakanlar ve bürokratlardan son durum konusunda bilgi aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili bakanlar ve bürokratlardan son durum konusunda bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

Görüşmelerde bölgedeki son durum hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremin ardından gelişmeleri anbean takip ettiği belirtildi.

Anka Haber Ajansı

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