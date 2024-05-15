Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdam Kapısı Olarak Devlete Yüklenilmesi Vahim Bir Hatadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç işsizliğin yüksek seyrettiği bir ortamda özel sektörümüzün çalışacak eleman bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu göstermektedir. Özel sektörümüz eleman eksikliğinden dolayı işlerini büyütemez, hatta daralmaya giderken istihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim bir hatadır. Sosyolojik kökleri de olan bu yanlıştan ülkemizi kurtarmamız gerekir" dedi. Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanına görev süreleri boyunca kullanacakları yeşil pasaport verilec

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç işsizliğin yüksek seyrettiği bir ortamda özel sektörümüzün çalışacak eleman bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu göstermektedir. Özel sektörümüz eleman eksikliğinden dolayı işlerini büyütemez, hatta daralmaya giderken istihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim bir hatadır. Sosyolojik kökleri de olan bu yanlıştan ülkemizi kurtarmamız gerekir" dedi. Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanına görev süreleri boyunca kullanacakları yeşil pasaport verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB 80. Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulda konuşma yapan Erdoğan, son dönemde oda ve borsaların kapasitelerinin arttığını, dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk üç oda sisteminden biri haline geldiğini söyledi. Erdoğan, "Biz de bu süreçte hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzü açtık. TOGG'da siz kardeşlerimizin desteği ve emeği bulunuyor" dedi. Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen yerli ve milli marka TOGG'u Türkiye'ye kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, bunun ne kadar stratejik bir hamle olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Erdoğan, bundan sonra da başka projelerde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ ARZ TALEP DENGESİZLİĞİNİ GİDERECEĞİZ"

Ekonomiye de değinen Erdoğan, 2023 yılının ekonomi açısından meşakkatli bir yıl olduğunu kaydetti. 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra güçlü bir ekip kurduklarını, ardından Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritasını belirlediklerini anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor. Martta işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. 11 aydır işsizlik rakamları tekli rakamlarda seyrediyor. Buradaki istikrarı perçinleyerek sürdüreceğiz. İş gücü piyasamızda ortaya çıkan arz talep dengesizliğini mutlaka gidereceğiz. Genç işsizliğin yüksek seyrettiği bir ortamda özel sektörümüzün çalışacak eleman bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu göstermektedir. Özel sektörümüz eleman eksikliğinden dolayı işlerini büyütemez hatta daralmaya giderken istihdam kapısı olarak devletin yüklenilmesi vahim bir hatadır. Sosyolojik kökleri de olan bu yanlıştan ülkemizi kurtarmamız gerekir." Erdoğan, nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceklerini söyledi.

Ekonomi programının neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladıklarını belirten Erdoğan, "Geçen seneyi yüzde 4,5 gibi tahminlerimizin de üzerinde bir büyüme ile kapattık. Bu oranla Avrupa'da birinci, OECD ülkelerinde ikinci, G20'de ise dördüncü olduk. 2023 yılında milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara, kişi başına gelir ise 13 bin 110 dolara çıktı." dedi. Turizm sektörüne de değinen Erdoğan, bu yılın ilk üç ayını rekorlarla tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, 2024 yılı turizm hedefleriyle uyumlu gidildiğini söyledi. "TASARRUF TEDBİRLERİNE HERKES UYMAK ZORUNDA" "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi"ne değinen Erdoğan, bunun sadece 3 yıllık bir hedef olmadığını belirtti. Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu ve personelinin uymak zorunda olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak, bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Son dönemde vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Kamu malı ve kamu görevi milletin bizlere emanetidir. Kamu malına el uzatmak, emanete ihanet etmek demektir. Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez." dedi. "MUHALEFET BELEDİYELERİNDE YAŞANAN EŞ, DOST ATAMALARI MAHŞERİ VİCDANDA YARALAR AÇIYOR" Erdoğan, "31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının mahşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz. Adalet terazisi son derece hassas olan gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu kayırmacılık vakalarından ciddi anlamda rahatsız oldu. Bu skandallara artık bir dur denilmesi gerekiyor. Bir göreve seçilmiş olmak kimseye orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar birileri için arpalık değil, ülkeye ve millete hizmet vasıtasıdır. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdürecğiz. Nepotizmin engellenmesi konusunda muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı