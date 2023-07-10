Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Krıstersson Ve Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Krıstersson Ve Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. AKP’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü” denildi.

Anka Haber Ajansı

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